Cinéma de plein air Vézins-de-Lévézou
Cinéma de plein air Vézins-de-Lévézou mardi 28 juillet 2026.
Vézins-de-Lévézou
Cinéma de plein air
Vézins-de-Lévézou Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
en soirée à l’espace vézinois
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Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie
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English :
evening at espace vézinois
L’événement Cinéma de plein air Vézins-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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