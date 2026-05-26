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Cinéma de plein air Vézins-de-Lévézou

Cinéma de plein air Vézins-de-Lévézou mardi 28 juillet 2026.

Ville : 12780 Vézins-de-Lévézou

Département : Aveyron

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif :

Vézins-de-Lévézou

Cinéma de plein air

Vézins-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

en soirée à l’espace vézinois
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Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie  

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English :

evening at espace vézinois

L’événement Cinéma de plein air Vézins-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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