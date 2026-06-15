Vézins-de-Lévézou

Guinguette à la FERME du Lévézou

LES VIALETTES Vézins-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Venez vivre l’ambiance festive de nos soirées guinguette à La Ferme du Lévézou !

Venez vivre l’ambiance festive de nos soirées guinguette à La Ferme du Lévézou ! Dans un cadre convivial et authentique, profitez d’une programmation d’événements tout au long de la saison, rythmée par la musique, la bonne humeur et la découverte de nos produits fermiers.

Que vous soyez en famille ou entre amis, réservez facilement votre place en ligne pour partager un moment gourmand et chaleureux au cœur du Lévézou. .

LES VIALETTES Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie +33 6 75 74 99 94 contact@lafermedulevezou.fr

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English :

Come experience the festive atmosphere of our open-air dance parties at La Ferme du Lévézou!

L’événement Guinguette à la FERME du Lévézou Vézins-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)