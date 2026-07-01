Informations pratiques

Vézins-de-Lévézou

Cinéma en plein air Compostelle

Vézins-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Mardi 28 juillet à 21h30 aux abords de l’Espace Vezinois, cinéma de plein air Compostelle. Tarifs 6€ pour les adultes et 3€ pour les enfants. Replis à l’Espace vezinois en cas de mauvais temps.

De Yann Samuell

Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey

Comédie, Drame, France, 2026, 1h45

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. 3 .

Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie +33 9 53 79 93 01 mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

Tuesday, July 28, at 9:30 p.m., near the Espace Vezinois: outdoor movie screening of *Compostelle*. Admission: 6? for adults and 3? for children. The event will be moved to the Espace Vezinois in case of bad weather.

L’événement Cinéma en plein air Compostelle Vézins-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)