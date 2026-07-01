Cinéma en plein air Compostelle Vézins-de-Lévézou
mardi 28 juillet 2026 · Vézins-de-Lévézou
Informations pratiques
Vézins-de-Lévézou
Cinéma en plein air Compostelle
Vézins-de-Lévézou Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Mardi 28 juillet à 21h30 aux abords de l’Espace Vezinois, cinéma de plein air Compostelle. Tarifs 6€ pour les adultes et 3€ pour les enfants. Replis à l’Espace vezinois en cas de mauvais temps.
De Yann Samuell
Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey
Comédie, Drame, France, 2026, 1h45
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. 3 .
Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie +33 9 53 79 93 01 mondesetmultitudes@gmail.com
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English :
Tuesday, July 28, at 9:30 p.m., near the Espace Vezinois: outdoor movie screening of *Compostelle*. Admission: 6? for adults and 3? for children. The event will be moved to the Espace Vezinois in case of bad weather.
L’événement Cinéma en plein air Compostelle Vézins-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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