Chavannes

Cinéma en plein air à Chavannes

Route de l’Aérodrome Chavannes Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Votre séance gratuite en plein air à Chavannes débutera à la tombée de la nuit avec le film Les Bodin’s partent en vrille .

Pour une soirée encore plus agréable, apportez votre couverture si vous craignez le frais, et votre chaise longue pour plus de confort.

Assistez à une nouvelle soirée ciné en plein air sur le stade de Chavannes dès 21h. Une petite restauration et buvette seront assurés. En cas de mauvais temps la séance sera proposée à la salle des fêtes.

Quand Maria Bodin, fermière autoritaire et revêche, et son fils Christian, apprennent qu’une usine de fromage industrielle s’apprête à s’installer dans leur petit village, ils sont prêts à tout pour défendre leur fromagerie artisanale. Du Salon de l’agriculture au désert marocain, ils ne reculeront devant rien pour faire capoter ce projet d’usine chantage, baston, courses-poursuites, une fois de plus, les Bodin’s vont braver tous les dangers pour sauver leurs valeurs et leurs traditions. .

Route de l’Aérodrome Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 55 95 51

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English :

Every year, Chavannes hosts an open-air cinema evening!

L’événement Cinéma en plein air à Chavannes Chavannes a été mis à jour le 2026-06-22 par OT LIGNIERES