Cinéma en plein air Abjat-sur-Bandiat
Cinéma en plein air Abjat-sur-Bandiat samedi 1 août 2026.
Abjat-sur-Bandiat
Cinéma en plein air
Puyzillou Abjat-sur-Bandiat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
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Puyzillou Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97
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English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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