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Cinéma en plein air Abjat-sur-Bandiat

Cinéma en plein air Abjat-sur-Bandiat

Cinéma en plein air Abjat-sur-Bandiat samedi 1 août 2026.

Adresse : Puyzillou

Ville : 24300 Abjat-sur-Bandiat

Département : Dordogne

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Abjat-sur-Bandiat

Cinéma en plein air

Puyzillou Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

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Puyzillou Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97 

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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