AGENDA · Abjat-sur-Bandiat
Vide-greniers Abjat-sur-Bandiat
dimanche 19 juillet 2026 · Abjat-sur-Bandiat
Informations pratiques
Abjat-sur-Bandiat
Vide-greniers
Abjat-sur-Bandiat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 16:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Buvette et restauration sur place. .
Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 81 01
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2026-07-01 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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