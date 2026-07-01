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AGENDA · Abjat-sur-Bandiat

Vide-greniers Abjat-sur-Bandiat

dimanche 19 juillet 2026 · Abjat-sur-Bandiat

Vide-greniers Abjat-sur-Bandiat

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
24300 Abjat-sur-Bandiat
Département
Dordogne
Tarif

Abjat-sur-Bandiat

Vide-greniers

Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Buvette et restauration sur place.   .

Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 81 01 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2026-07-01 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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