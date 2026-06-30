AGENDA · Abjat-sur-Bandiat
Soirée de contes Abjat-sur-Bandiat
lundi 3 août 2026 · Abjat-sur-Bandiat
Informations pratiques
Abjat-sur-Bandiat
Soirée de contes
Théâtre de verdure Puyzillou Abjat-sur-Bandiat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Animée par La Marche des Conteurs .
Théâtre de verdure Puyzillou Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée de contes
L’événement Soirée de contes Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2026-06-30 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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