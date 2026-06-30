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Soirée de contes Abjat-sur-Bandiat

lundi 3 août 2026 · Abjat-sur-Bandiat

Soirée de contes Abjat-sur-Bandiat

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Théâtre de verdure Puyzillou
Ville
24300 Abjat-sur-Bandiat
Département
Dordogne
Tarif

Abjat-sur-Bandiat

Soirée de contes

Théâtre de verdure Puyzillou Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Animée par La Marche des Conteurs   .

Théâtre de verdure Puyzillou Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Soirée de contes

L’événement Soirée de contes Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2026-06-30 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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