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AGENDA · Abjat-sur-Bandiat

Trail du Bandiat Abjat-sur-Bandiat

dimanche 6 septembre 2026 · Abjat-sur-Bandiat

Trail du Bandiat Abjat-sur-Bandiat

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Ville
24300 Abjat-sur-Bandiat
Département
Dordogne
Tarif

Abjat-sur-Bandiat

Trail du Bandiat

Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Grand trail du Bandiat 31km (560mD+), Trail du Bandiat 15km (240mD+), Petit tour d’Abjat 8km (120mD+), Boucle des marronniers 4km (89mD+). Inscription sur Klikego.   .

Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 66 80 13 

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English : Trail du Bandiat

L’événement Trail du Bandiat Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2026-07-14 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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