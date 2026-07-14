AGENDA · Abjat-sur-Bandiat
Trail du Bandiat Abjat-sur-Bandiat
dimanche 6 septembre 2026 · Abjat-sur-Bandiat
Informations pratiques
Abjat-sur-Bandiat
Trail du Bandiat
Abjat-sur-Bandiat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Grand trail du Bandiat 31km (560mD+), Trail du Bandiat 15km (240mD+), Petit tour d’Abjat 8km (120mD+), Boucle des marronniers 4km (89mD+). Inscription sur Klikego. .
Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 66 80 13
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English : Trail du Bandiat
L’événement Trail du Bandiat Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2026-07-14 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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