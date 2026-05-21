Aron

CINEMA EN PLEIN AIR ANGELO DANS LA FORET MYSTERIEUSE

Parc des forges Aron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 22:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le principe est simple, s’installer au cœur des lieux de vie (places de villages, places de quartiers…) ou dans des lieux insolites et atypiques (base nautique, château…) pour partager un film. Chaque été, ces séances permettent d’amener le cinéma au plus près des habitants !

Angélo dans la forêt mystérieuse

De Vincent Paronnaud et Alexis Ducord 2024 France 1h21 Film d’animation

Angelo, 10 ans, se rêve aventurier et explorateur. Jusqu’au jour où, partant en voiture avec sa famille pour se rendre au chevet de sa Mémé adorée bien malade, il est brusquement mis au défi de prouver son courage oublié par erreur sur une aire d’autoroute, Angelo décide de couper à travers la forêt pour rejoindre la maison de Mémé. Il s’enfonce alors dans un territoire mystérieux peuplé d’êtres étranges que menace un ennemi pire encore que l’ogre de la région…

N’hésitez pas à prendre plaid et transat pour une projection relax !

Jeune public Gratuit

Repli salle des fêtes .

Parc des forges Aron 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org

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English :

The idea is simple: to set up in the heart of a lively place (village squares, neighborhood squares, etc.) or in unusual and atypical locations (water sports center, castle, etc.) to share a film. Every summer, these screenings bring the cinema closer to local residents!

L’événement CINEMA EN PLEIN AIR ANGELO DANS LA FORET MYSTERIEUSE Aron a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Mayenne Co