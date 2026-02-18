LES FEES DE L’AIR ET DE L’EAU

Aron Mayenne

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Sortie nature à la découverte des insectes.

Avec leurs ailes délicates, leurs couleurs scintillantes et leurs acrobaties aériennes, on pourrait les prendre pour des fées ! Partez à la rencontre des libellules et des demoiselles et découvrez la vie étonnante de ces insectes des zones humides.

Sortie adaptée au public malentendant.

Inscription auprès du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de Mayenne au 02 43 03 79 62. .

Aron 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62

English :

Nature outing to discover insects.

