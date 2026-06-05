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Cinéma en plein air Asquins

Cinéma en plein air Asquins samedi 1 août 2026.

Ville : 89450 Asquins

Département : Yonne

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Asquins

Cinéma en plein air

Asquins Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Cinéma plein air.   .

Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 20 14 

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Asquins a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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