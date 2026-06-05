Cinéma en plein air Asquins
Cinéma en plein air Asquins samedi 1 août 2026.
Asquins
Cinéma en plein air
Asquins Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Cinéma plein air. .
Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 20 14
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English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Asquins a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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