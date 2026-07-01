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Vide-grenier Route de Givry Asquins

dimanche 26 juillet 2026 · Route de Givry · Asquins

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
06:30:00
Lieu
Route de Givry
Adresse
Camping municipal
Ville
89450 Asquins
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Asquins

Vide-grenier

Route de Givry Camping municipal Asquins Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 06:30:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Restauration et buvette sur place.   .

Route de Givry Camping municipal Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 09 02 61 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Asquins a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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