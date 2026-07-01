AGENDA · Asquins
Vide-grenier Route de Givry Asquins
dimanche 26 juillet 2026 · Route de Givry · Asquins
Informations pratiques
Asquins
Vide-grenier
Route de Givry Camping municipal Asquins Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 06:30:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Restauration et buvette sur place. .
Route de Givry Camping municipal Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 09 02 61
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Asquins a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
À voir aussi à Asquins (Yonne)
- Cinéma en plein air Asquins 1 août 2026