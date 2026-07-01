Vide-grenier Route de Givry Asquins

Informations pratiques

Asquins

Vide-grenier

Route de Givry Camping municipal Asquins Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 06:30:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Restauration et buvette sur place. .

Route de Givry Camping municipal Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 09 02 61

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Asquins a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Grand Vézelay