CINEMA EN PLEIN AIR AVEC LA CINÉMATHÈQUE CINÉMAHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse
CINEMA EN PLEIN AIR AVEC LA CINÉMATHÈQUE CINÉMAHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse mercredi 8 juillet 2026.
Toulouse
CINEMA EN PLEIN AIR AVEC LA CINÉMATHÈQUE
CINÉMAHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-08
Vivez le cinéma “autrement” à ciel ouvert !
Durant 8 semaines, profitez de 44 films de tous genres et horizons dans notre cour historique, fraîchement embellie.
Chaque soir, savourez l’atmosphère unique de ces projections étoilées ou optez pour le confort des salles climatisées pour les séances de rattrapage. Entre éclectisme cinématographique et moments de grande convivialité, célébrez le septième art sous le ciel toulousain. Une parenthèse enchantée où la diversité est à l’honneur.
Informations pratiques
Informations pratiques
– Du mercredi au dimanche, au 69 rue du Taur, à 22h du 8 juillet au 9 août, puis à 21h30 du 11 au 29 août.
– Tous les films sont repris en salle de cinéma le lendemain de leur projection en plein air à 19h du 8 juillet au 9 août et à 18h30 du 11 au 29 août
– Réservation en ligne fortement conseillée.
– La cour n’est plus accessible 10 minutes après le début de la projection.
– Boissons, glaces et snacking disponibles sur place au Ciné-Bar avant les séances
– En cas d’annulation de la séance pour cause de mauvais temps (Remboursement possible)
– En cas d’interruption de la séance en cours de projection pour cause de mauvais temps (Aucun remboursement).
Retrouvez toute la programmation prochainement sur le site de la Cinémathèque. 5 .
CINÉMAHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10 accueil@lacinemathequedetoulouse.com
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Experience cinema ?differently? under an open sky!
L’événement CINEMA EN PLEIN AIR AVEC LA CINÉMATHÈQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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