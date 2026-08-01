Cinéma en Plein Air Place Gilles Léontin Boulbon
vendredi 21 août 2026 · Place Gilles Léontin · Boulbon
Informations pratiques
Boulbon
Cinéma en Plein Air
Vendredi 21 août 2026 de 20h30 à 23h. Place Gilles Léontin Parc Prosper Gilles Boulbon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Sous le ciel étoilé de Boulbon, laissez-vous emporter par la magie du cinéma en plein air avec Crésus de Jean Giono porté par l’inoubliable Fernandel !
Installez-vous confortablement au Parc Gilles Prosper et profitez d’une soirée conviviale où le charme de la provence se mêle à la douceur d’une projection sous les étoiles. .
Place Gilles Léontin Parc Prosper Gilles Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47 accueil@mairie-boulbon.fr
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English :
Under the starry sky of Boulbon, let yourself be swept away by the magic of outdoor cinema with Jean Giono’s *Crésus*, starring the unforgettable Fernandel!
L’événement Cinéma en Plein Air Boulbon a été mis à jour le 2026-07-28 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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