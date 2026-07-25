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AGENDA · Châtillon-en-Diois

Cinéma en plein air Les jardins du Caveau Châtillon-en-Diois

lundi 17 août 2026 · Les jardins du Caveau · Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Lieu
Les jardins du Caveau
Adresse
115 route de Die
Ville
26410 Châtillon-en-Diois
Département
Drôme
Tarif

Châtillon-en-Diois

Cinéma en plein air

Les jardins du Caveau 115 route de Die Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Lundi 27/07 annulé
lundi 10/08 Donne moi des ailes.
lundi 17/08 Un ours dans le Jura.
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Les jardins du Caveau 115 route de Die Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 25 05 71  info@lesjardinsducaveau.com

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English :

Monday, July 27: Canceled
Monday, August 10: Give Me Wings
Monday, August 17: A Bear in the Jura

L’événement Cinéma en plein air Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Pays Diois

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