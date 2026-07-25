Cinéma en plein air Les jardins du Caveau Châtillon-en-Diois
lundi 17 août 2026 · Les jardins du Caveau · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Cinéma en plein air
Les jardins du Caveau 115 route de Die Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Lundi 27/07 annulé
lundi 10/08 Donne moi des ailes.
lundi 17/08 Un ours dans le Jura.
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Les jardins du Caveau 115 route de Die Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 25 05 71 info@lesjardinsducaveau.com
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English :
Monday, July 27: Canceled
Monday, August 10: Give Me Wings
Monday, August 17: A Bear in the Jura
L’événement Cinéma en plein air Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Pays Diois
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