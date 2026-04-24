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Festival Arts et Vigne 2026 dimanche d’ouverture Châtillon-en-Diois

Festival Arts et Vigne 2026 dimanche d’ouverture Châtillon-en-Diois dimanche 2 août 2026.

Adresse : Place du Reviron

Ville : 26410 Châtillon-en-Diois

Département : Drôme

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Châtillon-en-Diois

Festival Arts et Vigne 2026 dimanche d’ouverture

Place du Reviron Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Pour la 31ème édition de ce fameux Festival, c’est sur le thème de la Belle époque que Châtillon-en-Diois va fêter son vignoble et accueillir des artistes de qualité. Au rendez-vous de cette journée d’ouverture ….
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Place du Reviron Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 25 91  contact@chatillon-artsetvigne.fr

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English :

For the 31st edition of this famous festival, Châtillon-en-Diois will be celebrating its vineyards and welcoming top-notch artists on the theme of the Belle Epoque. On the opening day: ….

L’événement Festival Arts et Vigne 2026 dimanche d’ouverture Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays Diois

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