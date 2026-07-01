Dîner dans les vignes Jaillance Châtillon-en-Diois
jeudi 16 juillet 2026 · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Dîner dans les vignes Jaillance
Quartier Le Maupas Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : 35 – 35 – EUR
Prix pour 1 repas avec cocktail ou mocktail offert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Pour partager les richesses locales, Jaillance propose son Dîner dans les vignes , une soirée mémorable dans un cadre enchanteur qui célèbre la gastronomie locale autour d’animations. De quoi plonger au cœur de la culture dioise !
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Quartier Le Maupas Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 30 15 caveau@jaillance.com
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English :
To share the region’s treasures, Jaillance offers its “Dinner in the Vineyards,” a memorable evening in an enchanting setting that celebrates local cuisine with a variety of activities. It’s the perfect way to immerse yourself in the heart of the Dioise culture!
L’événement Dîner dans les vignes Jaillance Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Diois
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