Informations pratiques

Châtillon-en-Diois

Dîner dans les vignes Jaillance

Quartier Le Maupas Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Prix pour 1 repas avec cocktail ou mocktail offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Pour partager les richesses locales, Jaillance propose son Dîner dans les vignes , une soirée mémorable dans un cadre enchanteur qui célèbre la gastronomie locale autour d’animations. De quoi plonger au cœur de la culture dioise !

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Quartier Le Maupas Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 30 15 caveau@jaillance.com

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English :

To share the region’s treasures, Jaillance offers its “Dinner in the Vineyards,” a memorable evening in an enchanting setting that celebrates local cuisine with a variety of activities. It’s the perfect way to immerse yourself in the heart of the Dioise culture!

L’événement Dîner dans les vignes Jaillance Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Diois