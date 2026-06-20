Concert Michel Gentils et Justin Saint Pierre Sur les plus belles guitares du monde Temple Châtillon-en-Diois mardi 21 juillet 2026.

Châtillon-en-Diois

Concert Michel Gentils et Justin Saint Pierre Sur les plus belles guitares du monde

Temple 3 rue du Tricot Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21 22:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Guitares 6 cordes, baritone, 12 cordes, guitare-sitar au son de l’Inde. Musique acoustique, voyage dans un univers sonore poétique aux climats changeants, zébrés d’improvisations époustouflantes à la découverte d’un instrument que l’on croyait connaître.

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Temple 3 rue du Tricot Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 02 49 30 michelgentils26@gmail.com

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English :

6-string, baritone, and 12-string guitars, as well as a sitar-style guitar with the sounds of India. Acoustic music, a journey into a poetic soundscape of shifting moods, punctuated by breathtaking improvisations as we rediscover an instrument we thought we knew.

L’événement Concert Michel Gentils et Justin Saint Pierre Sur les plus belles guitares du monde Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays Diois