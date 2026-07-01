Vide-greniers annuel des Nonières Place de l’église Châtillon-en-Diois
dimanche 26 juillet 2026 · Place de l'église · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Vide-greniers annuel des Nonières
Place de l’église Les Nonières Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 17:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Les exposants sont exclusivement des particuliers. Il y aura de l’ordinaire, du pratique, de l’insolite, du presque neuf, du très ancien et toujours…de la bonne humeur. Le CSCS proposera quelques DVD. Pas de commerce ici.
WC publics et eau à proximité.
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Place de l’église Les Nonières Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 75 11 26
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English :
The exhibitors are all private individuals. There will be everyday items, practical items, unusual items, items that are almost new, very old items, and always… a cheerful atmosphere. The CSCS will be offering a few DVDs. No commercial sales here.
Public restrooms and water are nearby.
L’événement Vide-greniers annuel des Nonières Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois
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