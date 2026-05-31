Dîner dans les vignes Jaillance, Vignes Jaillance, Châtillon-en-Diois
Dîner dans les vignes Jaillance, Vignes Jaillance, Châtillon-en-Diois jeudi 16 juillet 2026.
Dîner dans les vignes Jaillance Jeudi 16 juillet, 16h00 Vignes Jaillance Drôme
Adulte & ado : 35 € – Enfant de moins de 12 ans : 15 € – Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, règlement en ligne de votre repas souhaitée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T23:59:00+02:00
Jeudi 16 juillet 2026 – Dîner dans les vignes Jaillance à Châtillon-en-Diois
Une soirée exceptionnelle au cœur de notre vignoble, entre nature, plaisirs gourmands et musique, pour célébrer l’été et le savoir-faire de la Maison Jaillance.
AU PROGRAMME DE VOTRE SOIRÉE
Un événement en trois temps, à vivre selon vos envies et disponibilités…
De 16h à 18h : Balade guidée dans les vignes
Profitez d’une balade commentée par nos viticulteurs et découvrez les secrets de notre terroir. Une belle manière de démarrer la soirée !
Gratuit : nombre de personnes à cocher dans le l’option plus bas, au moment de votre réservation.
A partir de 18h : un cocktail avec ou sans alcool offert à votre arrivée !
Dîner champêtre au milieu de nos vignes
Menu :
Entrées à partager
Caillette maison et salade de crudités variées
Braséro gourmand (viande ou poisson, cuisson minute)
Ravioles & Tian de légumes
Bleu du Vercors
Dessert
Tout au long de la soirée et jusqu’à 2h :
Show Cocktails Jaillance Signature, en présence de Juliette Cothenet, Meilleure Barmaid de France.
Cocktails Truck avec l’effervescence Jaillance bien sûr !
Musique et animations avec lots à gagner, proposées par Monsieur Jules, DJ• Jetons pour les boissons en vente à l’entrée.
INFOS PRATIQUES ⚠
Recommandé : chaussures confortables pour la balade dans les vignes Pensez à covoiturer En cas de pluie, report de l’événement
Cet événement se déroule en plein milieu de nos vignes.
Vignes Jaillance 44.692817, 5.461681 Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.wineactivities.net/api/1649413271079_85zwmdx87/?ppt=1747663677751_1sesw1q9e#0 »}]
Un inoubliable dîner dans les vignes dans un cadre enchanteur qui célèbre la gastronomie locale. Cocktails & DJ, animations, plongez au cœur de la culture dioise avec les viticulteurs Jaillance. dîner cocktails
Fonds Jaillance – Aurélie Thomé
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