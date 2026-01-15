Visite Guidée Domaine de Maupas Cave Jérôme et Zoé Cayol Père & fille Domaine de Maupas Châtillon-en-Diois

Visite Guidée Domaine de Maupas Cave Jérôme et Zoé Cayol Père & fille

Domaine de Maupas Cave Jérôme Cayol Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-06-15 2026-10-13

Dégustation gratuite. Visite guidée en groupe (min 6 pers) sur demande. Producteur de Clairette et de vins bio de Châtillon (rouges, blancs et rosé). Présentation d’une année de vinification au domaine et du travail de la vigne sur écran au caveau.

.

Domaine de Maupas Cave Jérôme Cayol Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 18 81 domaine-de-maupas@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cave Jérôme Cayol Domaine de Maupas Guided-Tour

Free wine tasting. Individual or group guided-tour by appointment. We produce Clairette white sweet sparkling wine and Châtillon wines (red, white and rosé). At the wine cellar, screen presentation of the various steps of wine production and the work carried out in the vine over a year. Duration 30mn

L’événement Visite Guidée Domaine de Maupas Cave Jérôme et Zoé Cayol Père & fille Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Pays Diois