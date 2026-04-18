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Foire aux Greniers Chemin du Moulin Châtillon-en-Diois

Foire aux Greniers Chemin du Moulin Châtillon-en-Diois dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Chemin du Moulin

Adresse : Au bord du Bez

Ville : 26410 Châtillon-en-Diois

Département : Drôme

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Châtillon-en-Diois

Foire aux Greniers

Chemin du Moulin Au bord du Bez Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

L’association arts et vigne organise comme chaque année sont vide grenier le long du Bez dans un lieu ombragé , parkings.
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Chemin du Moulin Au bord du Bez Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 72 48 58  foireauxgreniers@chatillon-artsetvigne.fr

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English :

The arts et vigne association is organizing its annual garage sale along the river Bez, in a shady area with parking lots.

L’événement Foire aux Greniers Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme du Pays Diois

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