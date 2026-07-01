Vogue de Châtillon en Diois Les Jeunes Loups Châtillon-en-Diois
vendredi 10 juillet 2026 · Les Jeunes Loups · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Vogue de Châtillon en Diois
Les Jeunes Loups Champ de foire Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Les jeunes loups châtillonnais présentent une nouvelle édition de leur vogue. Une fête de village traditionnelle regroupant des animations pour tous, de la fête foraine aux feux d’artifices en passant par des concours de pétanque et de longue !
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Les Jeunes Loups Champ de foire Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 14 44
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English :
The young people of Chétillon are presenting a new edition of their festival. A traditional village festival featuring activities for everyone, from a carnival to fireworks, including pétanque and long-distance walking contests!
L’événement Vogue de Châtillon en Diois Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Pays Diois
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