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AGENDA · Châtillon-en-Diois

Jeu de piste dans la forêt Giono Châtillon-en-Diois

mardi 21 juillet 2026 · Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
26410 Châtillon-en-Diois
Département
Drôme
Tarif

Châtillon-en-Diois

Jeu de piste dans la forêt Giono

Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Jeu de piste sur le thème des Fables de La Fontaine. Sur inscription.
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Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 27 79  bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr

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English :

Scavenger hunt based on La Fontaine’s Fables. Registration required.

L’événement Jeu de piste dans la forêt Giono Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois

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