AGENDA · Châtillon-en-Diois
Jeu de piste dans la forêt Giono Châtillon-en-Diois
mardi 21 juillet 2026 · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Jeu de piste dans la forêt Giono
Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Jeu de piste sur le thème des Fables de La Fontaine. Sur inscription.
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Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 27 79 bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr
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English :
Scavenger hunt based on La Fontaine’s Fables. Registration required.
L’événement Jeu de piste dans la forêt Giono Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois
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