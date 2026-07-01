Informations pratiques

Châtillon-en-Diois

Jeu de piste dans la forêt Giono

Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Jeu de piste sur le thème des Fables de La Fontaine. Sur inscription.

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Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 27 79 bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr

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English :

Scavenger hunt based on La Fontaine’s Fables. Registration required.

L’événement Jeu de piste dans la forêt Giono Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois