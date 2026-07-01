Exposition, conférences et balades accompagnées Rencontres Histoire et Patrimoine 3ème édition Cantine Bébé Friand Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Châtillon-en-Diois

Exposition, conférences et balades accompagnées Rencontres Histoire et Patrimoine 3ème édition

Cantine Bébé Friand 6 rue du Reclus Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-19

Ces rencontres comprennent une exposition La Nature et l’Homme , deux conférences et une table ronde autour de la biodiversité par des acteurs locaux engagés, trois balades accompagnées

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Cantine Bébé Friand 6 rue du Reclus Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes jacqueline.bernard1@gmail.com

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English :

These events include an exhibition titled Nature and Humans, two lectures and a roundtable discussion on biodiversity featuring committed local stakeholders, and three guided walks

L’événement Exposition, conférences et balades accompagnées Rencontres Histoire et Patrimoine 3ème édition Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays Diois