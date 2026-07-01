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AGENDA · Châtillon-en-Diois

SHLAMA Concert de chants sacrés d’Orient Châtillon-en-Diois

jeudi 16 juillet 2026 · Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Eglise du village
Ville
26410 Châtillon-en-Diois
Département
Drôme
Tarif
10 10 10 Tarif réduit

Châtillon-en-Diois

SHLAMA Concert de chants sacrés d’Orient

Eglise du village Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Concert de chants sacrés d’Orient.
Soureth, hébreu, arabe, slavon, arménien, géorgien, avestique

Avec
Lydie Loyer
Yannick Loyer
Isabelle Rappart

Une programmation Ikedori avec le Soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Culture en territoire).
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Eglise du village Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 97 55 05 

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English :

Concert of Sacred Songs from the East.
Soureth, Hebrew, Arabic, Slavonic, Armenian, Georgian, Avestan

Featuring:
Lydie Loyer
Yannick Loyer
Isabelle Rappart

An Ikedori production with support from the Auvergne-Rhône-Alpes Region (Culture en territoire).

L’événement SHLAMA Concert de chants sacrés d’Orient Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays Diois

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