Informations pratiques

Châtillon-en-Diois

SHLAMA Concert de chants sacrés d’Orient

Eglise du village Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Concert de chants sacrés d’Orient.

Soureth, hébreu, arabe, slavon, arménien, géorgien, avestique



Avec

Lydie Loyer

Yannick Loyer

Isabelle Rappart



Une programmation Ikedori avec le Soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Culture en territoire).

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Eglise du village Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 97 55 05

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English :

Concert of Sacred Songs from the East.

Soureth, Hebrew, Arabic, Slavonic, Armenian, Georgian, Avestan

Featuring:

Lydie Loyer

Yannick Loyer

Isabelle Rappart

An Ikedori production with support from the Auvergne-Rhône-Alpes Region (Culture en territoire).

L’événement SHLAMA Concert de chants sacrés d’Orient Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays Diois