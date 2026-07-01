SHLAMA Concert de chants sacrés d’Orient Châtillon-en-Diois
jeudi 16 juillet 2026 · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
SHLAMA Concert de chants sacrés d’Orient
Eglise du village Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Concert de chants sacrés d’Orient.
Soureth, hébreu, arabe, slavon, arménien, géorgien, avestique
Avec
Lydie Loyer
Yannick Loyer
Isabelle Rappart
Une programmation Ikedori avec le Soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Culture en territoire).
.
Eglise du village Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 97 55 05
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English :
Concert of Sacred Songs from the East.
Soureth, Hebrew, Arabic, Slavonic, Armenian, Georgian, Avestan
Featuring:
Lydie Loyer
Yannick Loyer
Isabelle Rappart
An Ikedori production with support from the Auvergne-Rhône-Alpes Region (Culture en territoire).
L’événement SHLAMA Concert de chants sacrés d’Orient Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays Diois
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