A la découverte des papillons de nuit Mairie Châtillon-en-Diois
vendredi 17 juillet 2026 · Mairie · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
A la découverte des papillons de nuit
Mairie Devant la mairie Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17 22:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Découverte et observation des papillons de nuit. Sur inscription alekos.anastassiou@pnrv-vercors.fr.
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Mairie Devant la mairie Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes alekos.anastassiou@pnrv-vercors.fr
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English :
Discovering and observing moths. Registration required: alekos.anastassiou@pnrv-vercors.fr.
L’événement A la découverte des papillons de nuit Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Pays Diois
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