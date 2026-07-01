A la découverte des papillons de nuit Mairie Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Châtillon-en-Diois

A la découverte des papillons de nuit

Mairie Devant la mairie Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Découverte et observation des papillons de nuit. Sur inscription alekos.anastassiou@pnrv-vercors.fr.

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Mairie Devant la mairie Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes alekos.anastassiou@pnrv-vercors.fr

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English :

Discovering and observing moths. Registration required: alekos.anastassiou@pnrv-vercors.fr.

L’événement A la découverte des papillons de nuit Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Pays Diois