Marché artisanal nocturne Restaurant Le Clos des Lilas Châtillon-en-Diois

samedi 18 juillet 2026 · Restaurant Le Clos des Lilas · Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Châtillon-en-Diois

Marché artisanal nocturne

Restaurant Le Clos des Lilas 100 route de Menée Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Marché artisanal nocturne. Tous les exposants sont locaux et ravis de vous présenter encore cette année leurs travails.

Coiffure, tatouage, piercing, vêtement, vannerie, bijoux ……

REPAS SUR RESERVATION KEBAB Maison

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Restaurant Le Clos des Lilas 100 route de Menée Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 67 48 30 leclosdeslilas.chatillon@gmail.com

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English :

Nighttime Artisan Market. All exhibitors are local and delighted to showcase their work to you again this year.

Hair styling, tattoos, piercings, clothing, basket weaving, jewelry ……

MEALS BY RESERVATION ONLY: Homemade KEBAB

L’événement Marché artisanal nocturne Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays Diois