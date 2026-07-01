Marché artisanal nocturne Restaurant Le Clos des Lilas Châtillon-en-Diois
samedi 18 juillet 2026 · Restaurant Le Clos des Lilas · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Marché artisanal nocturne
Restaurant Le Clos des Lilas 100 route de Menée Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Marché artisanal nocturne. Tous les exposants sont locaux et ravis de vous présenter encore cette année leurs travails.
Coiffure, tatouage, piercing, vêtement, vannerie, bijoux ……
REPAS SUR RESERVATION KEBAB Maison
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Restaurant Le Clos des Lilas 100 route de Menée Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 67 48 30 leclosdeslilas.chatillon@gmail.com
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English :
Nighttime Artisan Market. All exhibitors are local and delighted to showcase their work to you again this year.
Hair styling, tattoos, piercings, clothing, basket weaving, jewelry ……
MEALS BY RESERVATION ONLY: Homemade KEBAB
L’événement Marché artisanal nocturne Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays Diois
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