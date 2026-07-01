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AGENDA · Châtillon-en-Diois

Concert Mozart Quatuor à cordes & hautbois Temple de Chatillon-en diois Châtillon-en-Diois

dimanche 19 juillet 2026 · Temple de Chatillon-en diois · Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Temple de Chatillon-en diois
Adresse
3 rue du Tricot
Ville
26410 Châtillon-en-Diois
Département
Drôme
Tarif

Châtillon-en-Diois

Concert Mozart Quatuor à cordes & hautbois

Temple de Chatillon-en diois 3 rue du Tricot Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Concert classique de musique de chambre, quatuor à cordes et hautbois
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Temple de Chatillon-en diois 3 rue du Tricot Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Classical chamber music concert featuring a string quartet and oboe

L’événement Concert Mozart Quatuor à cordes & hautbois Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays Diois

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