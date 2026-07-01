Concert Mozart Quatuor à cordes & hautbois Temple de Chatillon-en diois Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Châtillon-en-Diois

Concert Mozart Quatuor à cordes & hautbois

Temple de Chatillon-en diois 3 rue du Tricot Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Concert classique de musique de chambre, quatuor à cordes et hautbois

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Temple de Chatillon-en diois 3 rue du Tricot Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Classical chamber music concert featuring a string quartet and oboe

L’événement Concert Mozart Quatuor à cordes & hautbois Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays Diois