Concert Mozart Quatuor à cordes & hautbois Temple de Chatillon-en diois Châtillon-en-Diois
dimanche 19 juillet 2026 · Temple de Chatillon-en diois · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Concert Mozart Quatuor à cordes & hautbois
Temple de Chatillon-en diois 3 rue du Tricot Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19 20:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Concert classique de musique de chambre, quatuor à cordes et hautbois
.
Temple de Chatillon-en diois 3 rue du Tricot Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Classical chamber music concert featuring a string quartet and oboe
L’événement Concert Mozart Quatuor à cordes & hautbois Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays Diois
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