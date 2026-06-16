Concert Ensemble L’alchimista Pasión latina Temple Châtillon-en-Diois

Châtillon-en-Diois

Concert Ensemble L’alchimista Pasión latina

Temple 3 Rue du Tricot Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28 22:30:00

Date(s) :

2026-07-28

L’Alchimista réunit des artistes d’horizons musicaux variés, autour de projets savamment concoctés. Ils racontent l’histoire des peuples, de Naples à Buenos Aires, de Lisbonne à l’Alta Rocca, de Corse du Sud.

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Temple 3 Rue du Tricot Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 26 09 49 musicavostra.booking@gmail.com

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English :

L’Alchimista brings together artists from diverse musical backgrounds to collaborate on carefully crafted projects. They tell the stories of people from Naples to Buenos Aires, from Lisbon to Alta Rocca, and from Southern Corsica.

L’événement Concert Ensemble L’alchimista Pasión latina Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Diois