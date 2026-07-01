Informations pratiques

Eymouthiers

Cinéma en plein air En fanfare

Le Chambon Eymouthiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 22:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Projection du film En fanfare à 22h, pizza/dessert/popcorn sur place.

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Le Chambon Eymouthiers 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 70 42 info@lechambon.org

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English :

Screening of the movie En fanfare at 10 p.m., with pizza, dessert, and popcorn available on site.

L’événement Cinéma en plein air En fanfare Eymouthiers a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord