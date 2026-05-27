Cinéma en plein air « Un p’tit truc en plus » Eymouthiers
jeudi 6 août 2026 · Eymouthiers
Informations pratiques
Eymouthiers
Cinéma en plein air « Un p’tit truc en plus »
Le Chambon Eymouthiers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Cinéma en plein air à Montbron avec la projection de la comédie « Un p’tit truc en plus » d’Artus.
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Le Chambon Eymouthiers 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 90 62
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English :
Open-air cinema in Montbron with the screening of the comedy « Un p’tit truc en plus » by Artus.
L’événement Cinéma en plein air « Un p’tit truc en plus » Eymouthiers a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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