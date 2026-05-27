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AGENDA · Eymouthiers

Cinéma en plein air « Un p’tit truc en plus » Eymouthiers

jeudi 6 août 2026 · Eymouthiers

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Le Chambon
Ville
16220 Eymouthiers
Département
Charente
Tarif

Eymouthiers

Cinéma en plein air « Un p’tit truc en plus »

Le Chambon Eymouthiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Cinéma en plein air à Montbron avec la projection de la comédie « Un p’tit truc en plus » d’Artus.
  .

Le Chambon Eymouthiers 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 90 62 

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English :

Open-air cinema in Montbron with the screening of the comedy « Un p’tit truc en plus » by Artus.

L’événement Cinéma en plein air « Un p’tit truc en plus » Eymouthiers a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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