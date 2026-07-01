AGENDA · Eymouthiers
Fête de clôture de saison au Chambon Eymouthiers
samedi 22 août 2026 · Eymouthiers
Informations pratiques
Eymouthiers
Fête de clôture de saison au Chambon
Le Chambon Eymouthiers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Fête de clôture avec activités, repas et concert, au Chambon.
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Le Chambon Eymouthiers 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 70 42 info@lechambon.org
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English :
Closing celebration with activities, a meal, and a concert in Le Chambon.
L’événement Fête de clôture de saison au Chambon Eymouthiers a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord