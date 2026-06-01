Cinéma en plein air gratuit, Parc sous les marronniers (à côté de la Mairie de Plan-les-Ouates), Genève

Cinéma en plein air gratuit Mercredi 19 août, 20h30 Parc sous les marronniers (à côté de la Mairie de Plan-les-Ouates)

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T20:30:00+02:00 – 2026-08-19T22:20:00+02:00

Fin : 2026-08-19T20:30:00+02:00 – 2026-08-19T22:20:00+02:00

Projection en plein air gratuite, sans réservation.

Film français coécrit et réalisé par Johann Dionnet, sorti en 2025. Il est présenté en avant-première au Festival de l’Alpe d’Huez 2025, où il remporte trois récompenses dont le Grand Prix.

Stéphane (Baptiste Lecaplain) est un acteur de théâtre dont la carrière connaît des difficultés. Malgré ses réticences, il revient dans son ancienne troupe et participe de nouveau au célèbre Festival d’Avignon avec une pièce de boulevard intitulée « Ma sœur s’incruste ». Il y recroise Fany (Elisa Erka), une comédienne qu’il a connue à un stage de théâtre plusieurs années auparavant. La carrière de celle-ci est bien plus développée — elle a été récompensée d’un Molière — ; elle joue dans un classique de Victor Hugo, « Ruy Blas ». Sous le charme, Stéphane se rapproche d’elle grâce à un quiproquo qu’il transforme en mensonge : aux yeux de Fany, il interprète Rodrigue dans « Le Cid » au prestigieux théâtre du Chêne noir.

Âge légal : 8 ans.

Des transats sont à diposition, dans la limite des places disponibles.

Food truck/buvette sur place.

Projection annulée en cas de pluie.

Parc sous les marronniers (à côté de la Mairie de Plan-les-Ouates) Route des Chevaliers-de-Malte, 1228 Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève

« Avignon » (dès 8 ans)

DR