Cinéma en plein-air Intouchables au Temple Le Temple
vendredi 28 août 2026 · Le Temple
Informations pratiques
Le Temple
Cinéma en plein-air Intouchables au Temple
Le Temple Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
L’Echalier et le comité des fêtes du Temple vous présentent…
Cinéma en plein-air Intouchables au Temple. Programme de l’après-midi 17h visite libre de l’exposition Les couleurs du Temple et du Perche (salle des fêtes), 18h visite guidée de l’église du Temple puis projection à 21h30. À la suite d’un accident, Philippe, riche aristocrate devenu tétraplégique, engage Driss, un jeune homme tout juste sorti de prison, comme aide à domicile. Une rencontre improbable qui donnera naissance à une amitié aussi drôle que bouleversante. Un film de Éric Toledano et Olivier Nakache avec Omar Sy & François Cluzet. Sur place buvette et repas poulet basquaise (sur réservation). Apportez vos transats et couvertures. .
Le Temple 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 06 47 65 41 comitedesfetesdutemple@laposte.net
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L’Echalier and the Temple Festival Committee present…
L’événement Cinéma en plein-air Intouchables au Temple Le Temple a été mis à jour le 2026-07-30 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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