Informations pratiques

Le Temple

Cinéma en plein-air Intouchables au Temple

Le Temple Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 17:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

L’Echalier et le comité des fêtes du Temple vous présentent…

Cinéma en plein-air Intouchables au Temple. Programme de l’après-midi 17h visite libre de l’exposition Les couleurs du Temple et du Perche (salle des fêtes), 18h visite guidée de l’église du Temple puis projection à 21h30. À la suite d’un accident, Philippe, riche aristocrate devenu tétraplégique, engage Driss, un jeune homme tout juste sorti de prison, comme aide à domicile. Une rencontre improbable qui donnera naissance à une amitié aussi drôle que bouleversante. Un film de Éric Toledano et Olivier Nakache avec Omar Sy & François Cluzet. Sur place buvette et repas poulet basquaise (sur réservation). Apportez vos transats et couvertures. .

Le Temple 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 06 47 65 41 comitedesfetesdutemple@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Echalier and the Temple Festival Committee present…

L’événement Cinéma en plein-air Intouchables au Temple Le Temple a été mis à jour le 2026-07-30 par OT de Vendome Territoires Vendomois