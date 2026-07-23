Cinéma en plein air Langrune-sur-Mer
mercredi 12 août 2026 · Langrune-sur-Mer
Informations pratiques
Langrune-sur-Mer
Cinéma en plein air
Parc des Chasses Langrune-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 22:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
10 jours sans maman avec Franck Dubosc, pique-nique sur place.
10 jours sans maman avec Franck Dubosc, pique-nique sur place. .
Parc des Chasses Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie contact@mairie-langrune.fr
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English : Cinéma en plein air
10 Days Without Mum, starring Franck Dubosc; picnic on site.
L’événement Cinéma en plein air Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par Calvados Attractivité
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