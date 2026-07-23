Informations pratiques

Langrune-sur-Mer

Cinéma en plein air

Parc des Chasses Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 22:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

10 jours sans maman avec Franck Dubosc, pique-nique sur place.

10 jours sans maman avec Franck Dubosc, pique-nique sur place. .

Parc des Chasses Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie contact@mairie-langrune.fr

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English : Cinéma en plein air

10 Days Without Mum, starring Franck Dubosc; picnic on site.

L’événement Cinéma en plein air Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par Calvados Attractivité