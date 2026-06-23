Rom

Cinéma en plein air Le Robot Sauvage

esplanade de la Mare Rom Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot l’unité ROZZUM 7134 alias “Roz” qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin.

RDV à partir de 20h, pour un quiz sur l’Antiquité puis projection à la nuit tombée.

Prévoir fauteuils ou chaises et couverture pour la nuit tombée, anti-moustiques.

Sur place Buvette sucrée par l’APE des P’tits Romains .

esplanade de la Mare Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 26 98

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English : Cinéma en plein air Le Robot Sauvage

L’événement Cinéma en plein air Le Robot Sauvage Rom a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois