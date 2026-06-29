Les jeudis de l’été fabrique ta lampe à huile ! Rom
jeudi 20 août 2026 · Rom
Informations pratiques
Rom
Les jeudis de l’été fabrique ta lampe à huile !
(Musée de Rauranum) 1 place de l’Eglise Rom Deux-Sèvres
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Comment était la nuit chez les romains ? Comment pouvaient-ils bien s’éclairer ? Comment dormaient-ils ? A quoi ressemblait leur chambre, le cubiculum ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre à travers notre atelier Lueur antique fabrique ta lampe à huile ! Une activité familiale et accessible dès 7 ans !
Enfant à partir de 7 ans et accompagné d’un adulte
Le nombre de participant est limité. .
(Musée de Rauranum) 1 place de l’Eglise Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 26 98
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English : Les jeudis de l’été fabrique ta lampe à huile !
L’événement Les jeudis de l’été fabrique ta lampe à huile ! Rom a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Pays Mellois
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