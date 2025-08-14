Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Cinéma en plein air

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez (re)découvrir Asterix et Obelix Mission Cléopâtre lors d’une séance de cinéma en plein air sous les étoiles. N’oubliez pas d’apporter votre couverture ou votre transat pour profiter pleinement de cette projection dans une ambiance conviviale et confortable. Buvette et petite restauration sur place. En cas de pluie, repli au Cercle St Martin (15 Route Joffre)

Venez (re)découvrir Asterix et Obelix Mission Cléopâtre lors d’une séance de cinéma en plein air sous les étoiles. N’oubliez pas d’apporter votre couverture ou votre transat pour profiter pleinement de cette projection dans une ambiance conviviale et confortable. Buvette et petite restauration sur place. En cas de pluie, repli au Cercle St Martin (15 Route Joffre) 0 .

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

Come (re)discover *Asterix and Obelix: Mission Cleopatra* at an outdoor movie screening under the stars. Don’t forget to bring a blanket or a lounge chair to fully enjoy this screening in a friendly and comfortable atmosphere. Refreshments and light snacks available on site. In case of rain, the event will be moved to the Cercle St Martin (15 Route Joffre).

L’événement Cinéma en plein air Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach