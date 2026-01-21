Cinéma en plein air MAUBOURGUET Maubourguet

Maubourguet

Cinéma en plein air

MAUBOURGUET Arènes Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 22:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Seul, entre amis ou en famille, venez passer un moment sous les étoiles.

Entrez dans un monde où les étoiles deviennent les projecteurs et la brise nocturne devient la trame sonore et imaginez-vous, assis confortablement sous un ciel scintillant c’est une soirée de cinéma en plein air. La magie commence dès que le soleil se couche et que la toile blanche prend vie, baignée dans une lueur douce. Sur l’écran géant, les personnages prennent vie, les paysages se déploient et les histoires se déroulent, dans une atmosphère collective de partage et de connexion.

Une projection réalisée avec l’équipement numérique de haute définition de Ciné Europe.

Le film Le Chant des forêts

1h 33min | Documentaire

De Vincent Munier

Synopsis

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.

.

MAUBOURGUET Arènes Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09 cinema.leurope@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re alone, with friends, or with family, come spend some time under the stars.

Step into a world where the stars become the spotlights and the night breeze becomes the soundtrack, and imagine yourself sitting comfortably under a twinkling sky: it’s an outdoor movie night. The magic begins as soon as the sun sets and the white screen comes to life, bathed in a soft glow. On the giant screen, characters come to life, landscapes unfold, and stories unfold, all within a shared atmosphere of togetherness and connection.

A screening presented using Ciné Europe’s high-definition digital equipment.

The film: “Le Chant des forêts”

1h 33min | Documentary

By Vincent Munier

Synopsis

Following *La Panthère des neiges*, Vincent Munier invites us into the heart of the Vosges forests. It was here that he learned everything from his father, Michel, a naturalist who spent his life on the lookout in the woods. Now it’s time for them to pass this knowledge on to Simon, Vincent’s son. Three perspectives, three generations, one shared fascination with wildlife. Together with them, we’ll discover deer, rare birds, foxes, and lynx… and sometimes, the flapping of wings of a legendary animal: the capercaillie.

L’événement Cinéma en plein air Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65