Cinéma en plein air MAUBOURGUET Maubourguet
Cinéma en plein air MAUBOURGUET Maubourguet vendredi 7 août 2026.
Maubourguet
Cinéma en plein air
MAUBOURGUET Arènes Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 22:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Seul, entre amis ou en famille, venez passer un moment sous les étoiles.
Entrez dans un monde où les étoiles deviennent les projecteurs et la brise nocturne devient la trame sonore et imaginez-vous, assis confortablement sous un ciel scintillant c’est une soirée de cinéma en plein air. La magie commence dès que le soleil se couche et que la toile blanche prend vie, baignée dans une lueur douce. Sur l’écran géant, les personnages prennent vie, les paysages se déploient et les histoires se déroulent, dans une atmosphère collective de partage et de connexion.
Une projection réalisée avec l’équipement numérique de haute définition de Ciné Europe.
Le film Le Chant des forêts
1h 33min | Documentaire
De Vincent Munier
Synopsis
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.
.
MAUBOURGUET Arènes Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09 cinema.leurope@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re alone, with friends, or with family, come spend some time under the stars.
Step into a world where the stars become the spotlights and the night breeze becomes the soundtrack, and imagine yourself sitting comfortably under a twinkling sky: it’s an outdoor movie night. The magic begins as soon as the sun sets and the white screen comes to life, bathed in a soft glow. On the giant screen, characters come to life, landscapes unfold, and stories unfold, all within a shared atmosphere of togetherness and connection.
A screening presented using Ciné Europe’s high-definition digital equipment.
The film: “Le Chant des forêts”
1h 33min | Documentary
By Vincent Munier
Synopsis
Following *La Panthère des neiges*, Vincent Munier invites us into the heart of the Vosges forests. It was here that he learned everything from his father, Michel, a naturalist who spent his life on the lookout in the woods. Now it’s time for them to pass this knowledge on to Simon, Vincent’s son. Three perspectives, three generations, one shared fascination with wildlife. Together with them, we’ll discover deer, rare birds, foxes, and lynx… and sometimes, the flapping of wings of a legendary animal: the capercaillie.
L’événement Cinéma en plein air Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Maubourguet (Hautes-Pyrénées)
- L’heure du conte Médiathèque Maubourguet 15 juillet 2026