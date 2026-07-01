Les Journées du Patrimoine aux jardins de la Seigneurie de Maubourguet, Les jardins de la Seigneurie, Maubourguet

Informations pratiques

Les Journées du Patrimoine aux jardins de la Seigneurie de Maubourguet 19 et 20 septembre Les jardins de la Seigneurie Hautes-Pyrénées

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite des jardins de la Seigneurie

Partez à la découverte des jardins de la Seigneurie, entre histoire du lieu, patrimoine paysager et charme d’un espace préservé.

Les jardins de la Seigneurie 18 rue du Général de Gaulle, 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie https://www.laseigneuriedemaubourguet.com https://www.facebook.com/seigneuriedemaubourguet La propriété date pour son origine de 1825/1830, puis après des ajouts par achats de parcelles adjacentes et ou héritages, on arrive en 1850/1860 à la fin de la construction de la vaste bâtisse, telle qu’elle subsiste encore aujourd’hui ; la propriété est restée dans la même famille jusqu’en 1992 année où nous en sommes devenus propriétaires.

Cette habitation de caractère était totalement délabrée, n’avait ni sanitaires intérieurs, ni chauffage et a été entièrement restaurée en 1992 . Ce que l’on peut appeler aujourd’hui « le parc », n’était qu’une friche avec un superbe Cèdre du Liban malheureusement arraché lors des travaux d’élargissement du lit de l’Adour en 2001, deux ou trois palmiers à front de rue et quatre platanes malades, irrémédiablement condamnés à l’abatage.

L’espace a été repensé, redessiné et replanté de A à Z. Des chemins ont été créés.

Précisons que ce jardin de ville, aux dimensions sommes toutes restreintes, offre aujourd’hui une végétation diversifiée par leurs essences (beaucoup d’espèces méditerranéennes) et ordonnée ; chaque espèce est taillée, sculptée, offrant au regard des perspectives étonnantes. Certains végétaux détonnent de par leur hauteur surprenante procurant une impression de grandeur verticale et n’oublions pas les vedettes des lieux, les plus de 145 palmiers devenus adultes appelés: trachycarpus fortunei, ou palmiers chanvre, Phoenix, dracaenas… Présence de parkings à proximité

Visite des jardins

©Josiane Francart d’Havré