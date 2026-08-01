Concert L’église Maubourguet

Informations pratiques

Maubourguet

Concert

L’église 138 Place de la Libération Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

L’église de Maubourguet accueille un concert de musique classique au profit de la paroisse, mettant à l’honneur la richesse des sonorités de l’orgue, du piano et du violon.

Le violoniste Michel Régy sera accompagné à l’orgue et au piano par Anne-Lise Labusquière pour interpréter un programme composé d’œuvres emblématiques de Purcell, Bach, Vivaldi, Beethoven, Chopin et Kreisler.

Une soirée musicale empreinte d’émotion et de virtuosité, ouverte à tous, dans le cadre patrimonial de l’église de Maubourguet.

Libre participation.

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L’église 138 Place de la Libération Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09 mairie@ville-maubourguet.fr

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English :

The Maubourguet Church is hosting a classical music concert to benefit the parish, showcasing the rich sounds of the organ, piano, and violin.

Violinist Michel Régy will be accompanied on the organ and piano by Anne-Lise Labusquière to perform a program of iconic works by Purcell, Bach, Vivaldi, Beethoven, Chopin, and Kreisler.

A musical evening filled with emotion and virtuosity, open to all, in the historic setting of the Maubourguet Church.

Donations welcome.

L’événement Concert Maubourguet a été mis à jour le 2026-08-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65