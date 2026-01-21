Concert au Café du centre Café du centre Maubourguet vendredi 10 juillet 2026.

Maubourguet

Concert au Café du centre

Café du centre 1 All. Larbanes, 65700 Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le Café du centre vous convie à une soirée tapas animée par le concert rock de Outlow

Ambiance festive garantie sous les platanes !

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Café du centre 1 All. Larbanes, 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 31 88 melany.renaux@live.fr

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English :

The downtown CAF invites you to a tapas night featuring a rock concert by Outlow.

A festive atmosphere is guaranteed under the plane trees!

L’événement Concert au Café du centre Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65