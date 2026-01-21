Concert au Café du centre Café du centre Maubourguet
Concert au Café du centre Café du centre Maubourguet vendredi 10 juillet 2026.
Maubourguet
Concert au Café du centre
Café du centre 1 All. Larbanes, 65700 Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le Café du centre vous convie à une soirée tapas animée par le concert rock de Outlow
Ambiance festive garantie sous les platanes !
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Café du centre 1 All. Larbanes, 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 31 88 melany.renaux@live.fr
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English :
The downtown CAF invites you to a tapas night featuring a rock concert by Outlow.
A festive atmosphere is guaranteed under the plane trees!
L’événement Concert au Café du centre Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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