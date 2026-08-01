Concert Musique Baroque MAUBOURGUET Maubourguet

Informations pratiques

Maubourguet

Concert Musique Baroque

MAUBOURGUET Eglise de l’Assomption Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

L’ensemble baroque Les Émissaires donne un concert de musiques anglaises le 7 août à Castelnau-Riviere-Basse. Venez découvrir ces musiques vocales et instrumentales du XVIIe et XVIIIe siècle.

Concert Musique Baroque A Time for a Song and a Thought © Claire Meusnier-Delacommune

Concert Musique Baroque A Time for a Song and a Thought

Au programme des airs de Purcell, Matteis, Eccles et Turner.

L’entrée est libre.

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MAUBOURGUET Eglise de l’Assomption Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie contact.lesemissaires@gmail.com

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English :

The baroque ensemble Les %C9missaires will give a concert of English music on August 7 in Castelnau-Rivière-Basse. Come discover this vocal and instrumental music from the 17th and 18th centuries.

Baroque Music Concert A Time for a Song and a Thought by Claire Meusnier-Delacommune

Baroque Music Concert A Time for a Song and a Thought

Program: arias by Purcell, Matteis, Eccles, and Turner.

Admission is free.

L’événement Concert Musique Baroque Maubourguet a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65