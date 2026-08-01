Concert Musique Baroque MAUBOURGUET Maubourguet
samedi 8 août 2026 · MAUBOURGUET · Maubourguet
Informations pratiques
Maubourguet
Concert Musique Baroque
MAUBOURGUET Eglise de l’Assomption Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
L’ensemble baroque Les Émissaires donne un concert de musiques anglaises le 7 août à Castelnau-Riviere-Basse. Venez découvrir ces musiques vocales et instrumentales du XVIIe et XVIIIe siècle.
Concert Musique Baroque A Time for a Song and a Thought © Claire Meusnier-Delacommune
Concert Musique Baroque A Time for a Song and a Thought
Au programme des airs de Purcell, Matteis, Eccles et Turner.
L’entrée est libre.
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MAUBOURGUET Eglise de l’Assomption Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie contact.lesemissaires@gmail.com
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English :
The baroque ensemble Les %C9missaires will give a concert of English music on August 7 in Castelnau-Rivière-Basse. Come discover this vocal and instrumental music from the 17th and 18th centuries.
Baroque Music Concert A Time for a Song and a Thought by Claire Meusnier-Delacommune
Baroque Music Concert A Time for a Song and a Thought
Program: arias by Purcell, Matteis, Eccles, and Turner.
Admission is free.
L’événement Concert Musique Baroque Maubourguet a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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