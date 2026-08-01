Conférence MAUBOURGUET Maubourguet

Informations pratiques

Maubourguet

Conférence

MAUBOURGUET Centre Culturel Jean GLAVANY Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

L’association Peylere vous propose d’assister à sa conférence sur le thème photographie de guerre avec la participation de deux photojournalistes expérimentés lauréats de leur Concours des jeunes talents et qui ont travaillé derrière les lignes de mouvements rebelles en Syrie, Myanmar et Éthiopie

Angéline Desdevises a remporté deux fois le prix Occitan, réservé pour des photographes résidants en Occitanie. Elle travaille principalement dans le moyen orient et sa dernière série, Liban du sud, l’impossible retour , actuellement exposée à Madiran, est spécialement pertinente vu la situation dans ce pays.

Robin Tutenges qui a remporté le premier prix en 2023 avec son reportage sur les Chin, peuple ayant résisté à la dictature en Birmanie depuis 2021.

Venez nombreux et partagez leurs expériences.

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MAUBOURGUET Centre Culturel Jean GLAVANY Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie association@peleyre.fr

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English :

The Peylere Association invites you to attend its conference on the topic of “war photography,” featuring two experienced photojournalists who are winners of its Young Talent Contest and who have workedbehind the lines of rebel movements in Syria, Myanmar, and Ethiopia:

Angeline Desdevises has twice won the Occitan Prize, reserved for photographers residing in Occitanie. She works primarily in the Middle East, and her latest series, “Southern Lebanon: The Impossible Return,” currently on display in Madiran, is particularly relevant given the situation in that country.

Robin Tutenges won first prize in 2023 for his photo essay on the Chin people, who have been resisting the dictatorship in Myanmar since 2021.

We hope to see many of you there to share in their experiences.

L’événement Conférence Maubourguet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65