Journée paroissiale MAUBOURGUET Maubourguet

Informations pratiques

Maubourguet

Journée paroissiale

MAUBOURGUET Eglise Notre Dame de l’Assomption Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:30:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

La Paroisse Notre-Dame en Val d’Adour vous invite à partager une journée conviviale, festive et ouverte à tous à Maubourguet.

La journée débutera par une messe célébrée à 10h30 à l’église de l’Assomption, suivie d’un apéritif offert à 12h. Un repas sur réservation sera proposé à 13h, avec au choix un poulet au coco ou un ravitoto à la viande de porc, accompagnés de riz, d’un achard de légumes, d’une salade de fruits, ainsi que du vin et du café.

L’après-midi sera animé par des chants interprétés par les chorales locales et une chorale malgache à partir de 15h30.

Tout au long de la journée, participez également à la traditionnelle Pesée du jambon devinez son poids et tentez de le remporter !

Une belle occasion de se retrouver dans une ambiance chaleureuse, placée sous le signe du partage, de la musique et de la convivialité.

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MAUBOURGUET Eglise Notre Dame de l’Assomption Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 66 43 80

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English :

The Notre-Dame en Val d’Adour Parish invites you to join us for a friendly, festive day open to everyone in Maubourguet.

The day will begin with a Mass celebrated at 10:30 a.m. at the Church of the Assumption, followed by complimentary refreshments at noon. A lunch (reservation required) will be served at 1:00 p.m., featuring a choice of coconut chicken or pork ravitoli, accompaniedrice, a vegetable achard, a fruit salad, as well as wine and coffee.

The afternoon will feature songs performed by local choirs and a Malagasy choir starting at 3:30 p.m.

Throughout the day, you can also take part in the traditional “Ham Weigh-In”: guess its weight and try to win it!

A wonderful opportunity to get together in a warm and welcoming atmosphere, centered around sharing, music, and camaraderie.

L’événement Journée paroissiale Maubourguet a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65