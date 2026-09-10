Cinéma en plein air Metz
samedi 19 septembre 2026 · Metz
Informations pratiques
Metz
Cinéma en plein air
Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Cet été, rendez-vous les mercredis à la tombée de la nuit pour une séance de cinéma en plein air dans différents quartiers de la ville !
En cas de mauvais temps, les séances sont reportées au lendemain, sauf pour le Centre Pompidou-Metz repli en intérieur à Metz Nord repli à l’Agora à 20h.Tout public
0 .
Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
This summer, join us on Wednesdays at dusk for an outdoor movie screening in different neighborhoods around the city!
In case of bad weather, screenings are postponed until the following day, except at the Centre Pompidou-Metz: indoor venue in Metz Nord: move to the Agora at 8 p.m.
L’événement Cinéma en plein air Metz a été mis à jour le 2026-06-11 par AGENCE INSPIRE METZ
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