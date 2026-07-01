Cinéma en plein air, Mini stadium, Bagard

Informations pratiques

Cinéma en plein air 18 juillet et 8 août Mini stadium Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T21:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-08T21:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:30:00+02:00

Mini stadium Chemin des Bambins 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie

Installez-vous confortablement et profitez de la séance. Cinéma Film