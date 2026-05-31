CLIMAT TOUR : Re-Gard croisé, Bagard (30), Bagard
CLIMAT TOUR : Re-Gard croisé, Bagard (30), Bagard mardi 7 juillet 2026.
CLIMAT TOUR : Re-Gard croisé Mardi 7 juillet, 08h00 Bagard (30) Gard
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T08:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T08:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:00:00+02:00
Maintenir la productivité du vignoble dans un contexte changeant.
Au programme :
-
Matinée technique sur l’exploitation de Jérôme Pépin,
-
Après-midi ateliers en salle et dégustation.
Thématiques clés : Productivité, pratiques culturales, biodiversité, cépages, dégustations.
Programme et lien d’inscription : dès le 2 mai 2026 sur le site de la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie https://occitanie.chambres-agriculture.fr/
Repas offert sous inscription, obligatoire pour participer.
Lieu : Foyer rural de Bagard
Contacts :
Marine PITHON – marine.pithon(at)occitanie.chambagri.fr
Alix POURCEL – alix.pourcel(at)odg30.fr
Bagard (30) Bagard 30140 Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIFxUAhD1bZRMk7R3GTjEsuVUMEEzVURCVjhMSjlDVzJaV1IzOFRERTRGQS4u&route=shorturl »}] [{« link »: « https://occitanie.chambres-agriculture.fr/ »}]
Une rencontre Climat Tour x PNDV Tour à Bagard
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