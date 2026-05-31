Moteurs et pélardons, Mini stadium, Bagard

Moteurs et pélardons Dimanche 5 juillet, 09h00 Mini stadium Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00

Petit déjeuner offert à tout équipage de la rougne au prestige, de l’ancêtre à la youngtimers.

Mini stadium 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie

Rassemblement des voitures des passionnés