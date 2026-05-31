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Moteurs et pélardons, Mini stadium, Bagard

Moteurs et pélardons, Mini stadium, Bagard

Moteurs et pélardons, Mini stadium, Bagard dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Mini stadium

Adresse : 30140 Bagard

Ville : 30140 Bagard

Département : Gard

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Moteurs et pélardons Dimanche 5 juillet, 09h00 Mini stadium Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00

Petit déjeuner offert à tout équipage de la rougne au prestige, de l’ancêtre à la youngtimers.

Mini stadium 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie
Rassemblement des voitures des passionnés

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