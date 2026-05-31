Moteurs et pélardons, Mini stadium, Bagard
Moteurs et pélardons, Mini stadium, Bagard dimanche 5 juillet 2026.
Moteurs et pélardons Dimanche 5 juillet, 09h00 Mini stadium Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00
Petit déjeuner offert à tout équipage de la rougne au prestige, de l’ancêtre à la youngtimers.
Mini stadium 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie
Rassemblement des voitures des passionnés
À voir aussi à Bagard (Gard)
- Portes ouvertes au Mas Lander, Domaine Mas Lander, Bagard 6 juin 2026
- La guinguette de Cric Crac, Centre Carrefour Bethanie, Bagard 13 juin 2026
- Run color et trail de Bagard, Bagard, Bagard 14 juin 2026
- CLIMAT TOUR : Re-Gard croisé, Bagard (30), Bagard 7 juillet 2026